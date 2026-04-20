Negli ultimi anni, nel panorama editoriale italiano si è diffusa una tendenza che punta sull’estetica visiva dei libri, con l’uso di spray edges, ovvero il taglio colorato o decorato delle pagine. Questa pratica, già diffusa nel mercato anglosassone, ha trovato spazio anche nel nostro paese, influenzando le pubblicazioni di diversi editori. L’attenzione si concentra sulla parte esterna del volume, lasciando spesso in secondo piano la trama o i contenuti testuali.

Negli ultimi anni l’editoria italiana, in sintonia con il mercato anglosassone, ha adottato in modo massiccio gli spray edges, ovvero il taglio delle pagine del libro, decorati o dipinti. Quello che un tempo era un vezzo per edizioni di pregio o tirature limitate è diventato oggi uno strumento seriale di marketing. Il libro non è più solo testo: è superficie, è oggetto estetico, è oggetto fotografabile. È triste descrivere così un oggetto culturale. Il fenomeno nasce in ambito fantasy e romance, territori già fortemente connessi alle community online, e trova il suo habitat naturale su TikTok e Instagram. Le edizioni con bordi colorati vengono lanciate in contemporanea con campagne social coordinate, spesso accompagnate da gadget, copertine alternative, sovraccoperte illustrate.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quei libri in cui il colore conta più della trama

Mai giudicare un libro dalla copertina

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