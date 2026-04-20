Il 20 aprile 2026, sull’account ufficiale di Davide Maggio su Instagram, è stata pubblicata una nuova sessione di domande e risposte. In questa occasione, sono stati condivisi i chiarimenti richiesti dagli utenti riguardo a vari argomenti trattati dal giornalista. La sessione è stata dedicata a rispondere alle curiosità dei follower, senza che siano stati inseriti commenti o opinioni personali.

Nuova sessione di Questions&Answers, Domande e Risposte a ciò che avete chiesto sull’ Instagram ufficiale di Davide Maggio. Le domande saranno riportate senza nessun intervento su eventuali errori ortografici e grammaticali. Sarà eliminato dalle domande tutto ciò che non è testo. Il post viene aggiornato nel corso delle 24 ore in cui il Q&A è attivo su Instagram. 5 risposte per pagina. D. Solo che queste question box e le tue dirette ci sono mancate molto! R. L’attesa del piacere è essa stessa piacere D. Perchè nessun giornalista sottolinea il crollo di Amici? R. Personalmente non vedo nessun crollo. Ormai le discussioni vengono animate da simpatie e personalismi di gruppi di fan.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Q&A di Davide Maggio, 20 Aprile 2026

OROSCOPO DEL MESE: APRILE 2026

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