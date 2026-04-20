Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo
Nella notte si sono verificate diverse condizioni di maltempo in Puglia, con particolare attenzione alle zone del foggiano. La protezione civile ha diramato un’allerta di codice giallo valida dalle 6 di domani, 21 aprile, per quattordici ore. Le previsioni indicano temporali in arrivo e si stanno monitorando le eventuali ripercussioni sul territorio. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 21 aprile, per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.🔗 Leggi su Noinotizie.it
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