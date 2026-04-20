Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Nella notte si sono verificate diverse condizioni di maltempo in Puglia, con particolare attenzione alle zone del foggiano. La protezione civile ha diramato un’allerta di codice giallo valida dalle 6 di domani, 21 aprile, per quattordici ore. Le previsioni indicano temporali in arrivo e si stanno monitorando le eventuali ripercussioni sul territorio. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali.