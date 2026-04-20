Pronti a scattare? Torna la mitica Corrireggio novità e percorso | ecco come iscriversi

Sabato prossimo torna la tradizionale Corrireggio, una corsa che da anni anima le strade di Reggio Calabria. Quest’anno, il percorso è stato rivisto con alcune novità, e le iscrizioni sono aperte. La manifestazione attira partecipanti di ogni età, pronti a scendere in strada per vivere un momento di sport e socialità. L’evento si svolge al mattino, con il via che si dà lungo un percorso che attraversa alcune delle zone più conosciute della città.

È un filo indissolubile di emozioni che corre nel tempo lungo le strade di Reggio Calabria. Un filo, sospinto dalla brezza dello Stretto, che in attesa dello start, accarezza il volto, scompiglia i capelli tra concentrazione, voglia di sorridere senza pensieri in nome della condivisione di quei.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Pronti allo start del 25 aprile, per le strade torna la Corrireggio 2026: cresce l'attesaA Palazzo Alvaro questa mattina è stata presentata la 44esima edizione della CorriReggio, che si terrà il 25 aprile prossimo, manifestazione... Torna (attesissima) la Monza Resegone: quando, le novità e come iscriversiL'appuntamento è certamente fra i più attesi dagli amanti della corsa a Monza e in tutta la Brianza. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Borse oggi mordono il freno sperando nei colloqui Usa-Iran. Torna la voglia di tech. Pioggia di trimestrali Usa. Petrolio sotto i 100 dollari; Castro, X Legend – Puglia International MTB Marathon: via alla competizione sulla costa adriatica; Lega Navale di Trapani, tre giovani timonieri al Trofeo Optimist di Marsala; Celle in festa per i quarant’anni della Protezione Civile Tonino Mordeglia. Siete pronti #MarcoMasini è arrivato a #radiosubasio Appuntamento alle 21:00 per il live @marcomasini_official #nessunomanchi #radiosubasiomusicclub #live facebook L’alto effort non viene ripagato. L’alto effort più di successo in Italia è lo stream di Jennifer e l’effort è nel setup iniziale di tutti i suoni, cambi scena, gif, video da caricare e avere pronti. L’effort in un video sono ore di montaggio che non pareggiano lo sforzo. x.com