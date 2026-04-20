Pronostico Maiorca-Valencia | il Pirata trascina ancora

Martedì si disputerà la partita tra Maiorca e Valencia, valida per la trentatreesima giornata della Liga. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e cercano punti fondamentali per la salvezza. La sfida si svolgerà in un contesto di grande equilibrio, con i due team pronti a dare tutto per migliorare la loro posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Maiorca-Valencia è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico Un solo punto in classifica divide queste due squadre che lottano per la salvezza. Valencia 34, Maiorca 34. Si sapeva che avrebbero lottato per molto tempo per la permanenza, ma la classifica è davvero corta e il rischio che una delle due possa retrocedere è davvero altissimo. C’è da cambiare marcia in maniera definitiva. Sta meglio il Maiorca, che nelle ultime cinque ha vinto tre volte e tra queste affermazioni c’è stata anche quella contro il Real Madrid. In tutto questo Muriqi, il Pirata, è diventato il miglior marcatore della storia di questa squadra.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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