Pronostici Lecce-Fiorentina | marcatore e tiratori

Domani si svolge la partita tra Lecce e Fiorentina, due squadre che si contendono punti importanti in chiave salvezza. Le formazioni stanno definendo le scelte di formazione, con particolare attenzione ai giocatori che potrebbero segnare e a chi potrebbe essere impegnato in tiri in porta. Le decisioni riguardano anche i nomi dei possibili marcatori e dei tiratori che potrebbero incidere sul risultato finale.

Lecce-Fiorentina, le scelte in chiave player building: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco i nomi sul tavolo Match point salvezza. La Fiorentina che fa visita al Lecce ha la grande chance di chiudere i discorsi per la lotta per non retrocedere. Con una vittoria, infatti, i gigliati porterebbero ad undici le lunghezze di distanza dai salentini, chiamati a loro volta a rispondere al pareggio sofferto ma prezioso strappato dalla Cremonese contro il Torino. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La difesa di Giampaolo ha dimostrato di patire e non poco la fisicità degli attaccanti avversari. Musica per le orecchie di Piccoli che, complice la nuova assenza di Kean, ha un’altra chance da sfruttare.🔗 Leggi su Ilveggente.it Notizie correlate Pronostici Fiorentina-Torino: marcatore e tiratoriA caccia di punti pesantissimi in chiave salvezza, la Fiorentina fa visita al Torino, reduce dal KO in Coppa Italia contro l’Inter ma anche dalla... Pronostici Fiorentina-Pisa: marcatore e tiratoriFiorentina-Pisa, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte in chiave player building Confronto che mette in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pronostico Lecce-Fiorentina analisi, quote e consigli; Pronostici di Serie A | Lecce-Fiorentina | Posticipo 33^ giornata | lunedì 20 aprile (ore 20.45); Pronostici Lecce-Fiorentina: Statistiche, Dove in TV 20.04.2026 Serie A; Lecce-Fiorentina: pronostico, anteprima e probabili formazioni. Pronostici Lecce-Fiorentina: marcatore e tiratoriLecce-Fiorentina, le scelte in chiave player building: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco i nomi sul tavolo. ilveggente.it Pronostico Lecce-Fiorentina: almeno c’è l’aggancioLecce-Fiorentina è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì: formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it L'ex difensore di Lecce e Fiorentina Alberto Malusci parla dello scontro salvezza di lunedi sera che vedrà protagonisti al Via del Mare i giallorossi contro i viola. facebook