La partita tra Fiorentina e Torino si giocherà al Franchi, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti importanti in chiave salvezza. La Fiorentina cerca di risollevarsi dopo alcune partite difficili, mentre il Torino punta a confermare i miglioramenti recenti. I pronostici indicano un match combattuto, con attenzione ai possibili marcatori e tiratori di entrambe le formazioni.

Fiorentina-Torino, il pronostico sul match in programma al Franchi: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro A caccia di punti pesantissimi in chiave salvezza, la Fiorentina fa visita al Torino, reduce dal KO in Coppa Italia contro l’ Inter ma anche dalla vittoria scaccia crisi con il Lecce. Obbligati a fare bottino pieno per lanciare un messaggio importante alla concorrenza, i gigliati dovrebbero avere un approccio veemente all’incontro. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In quest’ottica il ritorno al centro dell’attacco di Moise Kean può fungere da autentica panacea per i mali di una Fiorentina che comunque nell’ultimo mese ha fatto lievitare il livello delle sue prestazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Fiorentina-Torino: marcatore e tiratori

Analisi e pronostici su Roma-Genoa, in programma all'Olimpico.

Analisi e pronostici di Cremonese-Cagliari, con focus su marcatore e tiratori.

Pronostico Fiorentina-Torino: le speranze non finiscono sabatoFiorentina-Torino è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si è presentato ... ilveggente.it

Fiorentina-Torino, il pronostico arriva dalle statisticheUn'ultima annotazione per sottolineare un ritardo statistico. Il Torino, insieme a Inter e Napoli, è rimasta l'unica squadra a non aver ancora fatto registrare l'1-1 in questo campionato. In ... corrieredellosport.it

