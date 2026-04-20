Pronostici Championship 21 aprile | continua la battaglia per la seconda piazza

Il campionato di seconda divisione inglese prosegue con molte sfide ancora aperte, dopo che il Coventry ha conquistato matematicamente la promozione. La lotta per la seconda posizione si fa più intensa, con diverse squadre che cercano di assicurarsi il miglior piazzamento possibile. La giornata del 21 aprile promette partite decisive, mentre le squadre coinvolte si preparano a giocarsi importanti punti in questa fase finale della stagione.

Championship, dopo la promozione aritmetica del Coventry di Frank Lampard si infiamma la corsa al secondo posto: chi farà compagnia agli Sky Blues? E uno. Il primo verdetto importante di questa Championship è arrivato nello scorso weekend. Frank Lampard è riuscito a riportare il Coventry in Premier League mettendo fine ad un’attesa lunga 25 anni. Un pareggio, il terzo di fila, è bastato agli Sky Blues per conquistare aritmeticamente la promozione a tre giornate dal termine del campionato cadetto inglese. (Instagram) – Ilveggente.it La festa è andata in scena a Blackburn, dove un gol di Thomas a sei minuti dalla fine, oltre a riacciuffare i Rovers, ha fatto impazzire di gioia l’ex capitano e allenatore del Chelsea.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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