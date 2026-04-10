Sabato sera alle 21:30 si gioca la partita tra Estrela da Amadora e Sporting Lisbona. La squadra di Rui Borges cerca di mantenere la corsa ai punti mentre il Porto ha vinto la partita precedente contro il Braga, avvicinando le posizioni di vertice del campionato. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con alcuni pronostici già disponibili. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione.

Dopo la vittoria del Porto al Municipal di Braga, il discorso per il titolo sembrava archiviato: nello scorso turno, però, la capolista è inciampata in casa col Famaliçao e lo Sporting Lisbona, che venerdì aveva sconfitto il Santa Clara, si è avvicinato a 2 soli punti virtuali di distanza (giova ricordare che i Leoni hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estrela da Amadora-Sporting Lisbona (sabato 11 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Rui Borges continua l’inseguimento

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Prognóstico Estrela da Amadora vs Sporting - Liga Portugal (11/04/2026)Estrela está em posição delicada na tabela e encontra um Sporting a meio de uma eliminatória da Liga dos Campeões. Leões poderão gerir mas precisam de vencer. observador.pt

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