Progetto Polis in provincia coinvolti 44 uffici postali

Nel Friuli Occidentale, il progetto Polis di Poste Italiane sta portando avanti l’apertura di 44 uffici postali. L’obiettivo è facilitare e velocizzare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti. L’iniziativa si sta sviluppando con un ritmo sostenuto, coinvolgendo diverse località della provincia.

Procede a passo spedito nel Friuli Occidentale il progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa pensata per rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti. Nel territorio pordenonese il programma coinvolge.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Richiesta o rinnovo del passaporto negli uffici postali, arriva nella provincia di Ancona il progetto PolisANCONA - A partire dal 10 febbraio, anche nella provincia di Ancona ha preso avvio il progetto “Polis”, promosso dal Ministero delle Imprese e del... Riaprono gli uffici postali di Fara Filiorum Petri e Palombaro dopo i lavori del progetto PolisHanno riaperto nella nuova veste gli uffici postali di Fara Filiorum Petri e Palombaro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il servizio passaporti già attivo in 74 uffici postali della provincia di Palermo; Rilascio e rinnovo del passaporto: da oggi è possibile presentare la richiesta in 26 uffici postali della provincia; Capo d’Orlando, al via i lavori all’ufficio postale: arriva il progetto Polis; Poste, nuovi servizi nei piccoli comuni della provincia di Genova. Ecco la rivoluzione in sessanta uffici. Fotovoltaico, Palermo prima provincia in Sicilia per energia green prodotta nelle sedi di Poste italianeA San Cipirello sono entrati in funzione gli ultimi pannelli: complessivamemente gli impianti generano 1 milione 500mila kWh e consentiranno un risparmio in emissioni pari alla capacità di assorbiment ... palermotoday.it Poste Italiane, consegnata ai sindaci del Reatino una pergamena per il progetto PolisRIETI – Una pergamena celebrativa come simbolo di riconoscimento e gratitudine per la collaborazione mostrata durante la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. È quella che ... ilmessaggero.it Poste Italiane installa colonnine elettriche in Sardegna Ricarica gratuita e servizi nei piccoli comuni. A Oristano presentato il progetto “Polis”: già attive decine di infrastrutture e uffici postali rinnovati per favorire sostenibilità e digitalizzazione - facebook.com facebook Va avanti il progetto Polis di @PosteItaliane x.com