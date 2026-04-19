Alla fine della 60esima edizione dei Campionati Italiani di salto ostacoli, disputati presso l’Arezzo Equestrian Centre, è stato annunciato il nuovo campione nazionale. La competizione ha visto la partecipazione di diversi cavalieri che si sono sfidati in diverse prove di abilità. La gara si è conclusa con la vittoria di un concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nelle prove finali.

La 60esima edizione dei Campionati Italiani di salto ostacoli, tenutisi all’Arezzo Equestrian Centre, hanno consegnato alla storia il loro verdetto. La corona tricolore 2026 è andata infatti a Giuseppe Rolli. In sella al suo Arezzo Equestrian Centre, il cavaliere si è imposto al termine di tre giorni davvero intensi che l’hanno visto chiudere complessivamente con 5 penalità andando a precedere Francesca Ciriesi, seconda con 11.15 penalità (Cash Royal 4), e Lorenzo Argentano, terzo con 14.27 penalità (montante Corna Boy). Per effetto di questi risultati, i tre concorrenti ottengono – di diritto – l’ingresso nella lista dei convocati per il Piazza di Siena di Roma, che si terrà a Villa Borghese dal 27 al 31 maggio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Giuseppe Rolli è il nuovo campione italiano di salto ostacoli

Notizie correlate

Equitazione, Giuseppe Rolli precede Francesca Ciriesi dopo la prima prova dei Campionati Italiani di salto ostacoliSi sono aperti ad Arezzo i Campionati Italiani 2026 di salto ostacoli, che si articolano in tre prove e che assegneranno i primi 4 pass per Piazza di...

Equitazione, Giuseppe Rolli guida davanti a Francesca Ciriesi dopo la seconda prova dei Campionati Italiani di salto ostacoliProseguono ad Arezzo i Campionati Italiani 2026 di salto ostacoli dell’equitazione: al termine delle tre prove previste verranno assegnati i primi 4...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Equitazione, Giuseppe Rolli guida davanti a Francesca Ciriesi dopo la seconda prova dei Campionati Italiani di salto ostacoli; Campionato d’Italia: Giuseppe Rolli al comando; Campionato Assoluto: Giuseppe Rolli sigla la 1^ prova; Campionati Italiani di salto ostacoli ACME: Giuseppe Rolli in testa dopo la prima prova degli Assoluti.

Campionati Italiani di Salto Ostacoli ACME: Giuseppe Rolli è il nuovo Campione italianoArgento per l’agente Francesca Ciriesi e bronzo per Lorenzo Argentano: ecco i primi tre convocati azzurri per lo CSIO di Roma Piazza di Siena, Master d'Inzeo Giuseppe Rolli è il nuovo campione itali ... fise.it

Il parmigiano Giuseppe Rolli è campione italiano di salto ostacoliSi sono disputati oggi, all’ Arezzo Equestrian Centre, i Campionati Italiani di salto ostacoli. Il titolo di Campione Italiano Senior Assoluto è stato conquistato da Giuseppe Rolli, mentre il podio è ... gazzettadiparma.it

[ EIFFEL DE HUS *GFE en grande forme ! ] Après deux manches, il prend la tête du Championnat d’Italie sous la selle de Giuseppe Rolli Un début de championnat prometteur… à suivre ! https://www.gfeweb.com/fr/liste-etalons/eiffel-hus-selle-fran - facebook.com facebook

Campionati Italiani di salto ostacoli ACME: Giuseppe Rolli in testa dopo la prima prova degli Assoluti - ilportaledelcavallo.it/p=85519 x.com