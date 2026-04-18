Settimana della bioarchitettura consegnati i premi AESS 2026

Durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, si è svolta al Museo Enzo Ferrari di Modena la cerimonia di consegna del Premio AESS. Questa iniziativa, rivolta alle amministrazioni locali come città e comuni, riconosce le figure pubbliche che si sono distinte nel campo della bioarchitettura. La premiazione ha coinvolto rappresentanti di diverse regioni, premiando progetti e amministrazioni per il loro impegno nel settore.

Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, la cerimonia di consegna del PREMIO AESS 2026 nato con l’obiettivo di valorizzare le amministrazioni locali – città e comuni – le amministratrici e gli amministratori che si sono.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: ecco tutti i premi consegnati nel gran finaleAl Festival di Sanremo 2026 non sono stati assegnati semplici premi: sono state accese stelle. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Consegnato all’interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026; Consegnato all'interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026; Mario Tozzi apre la settimana della bioarchitettura, ma sui progetti modenesi cala il silenzio; Cina, gli astronauti della Shenzhou-21 impegnati in attività extraveicolari. Settimana della Bioarchitettura: premio Aess a Unimore e comune di SarzanaSocietà: Consegnati nell evento finale al Muse Ferrari di Modena. Menzioni speciali per i progetti di Castelnuovo, Carpi, Campogalliano, Sassuolo, San Possidonio, Comuni area nord e Consorzio attività ... lapressa.it Consegnato all’interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026Il momento della concretezza, dei progetti che si trasformano in azioni concrete nei territori come lo ha definito la Presidente di AESS Benedetta Brighenti. Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l ... sassuolo2000.it @inprimopiano Il menù dietetico dell’ultima settimana di Aprile: Scopri la linea in vista dell’estate con le mie ricette in pentola e anche con il Bimby. Clicca qui: https://blog.giallozafferano.it/ritaamordicucina/il-menu-dietetico-della-quarta-settimana-di-aprile/ facebook Settimana della Salute della Donna (22–29 aprile) Gli IFO aprono le porte (virtuali): sportello per inviare domande agli specialisti FAQ e video informativi interventi su Radio Roma Capitale Informazione e accesso alle cure al centro ifo.it/2026/04/s x.com