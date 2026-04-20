Al torneo Premier Padel di Newgiza, la coppia dei Chingalan si è aggiudicata il titolo, battendo in finale una sfida di tre ore. Nel torneo egiziano, l’assenza di Coello e Tapia ha aperto la strada a Chingotto e Galan. Tra le donne, si è registrata una prova significativa, con le semifinali e le finali che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

Mancavano i numeri uno del ranking FIP, a Newgiza, ma il pubblico egiziano ha avuto ugualmente modo di divertirsi con le stelle del circuito Premier Padel. Non tanto in campo maschile, dove Federico Chingotto e Ale Galan non hanno dato scampo alla concorrenza, quanto nel torneo femminile, che ha regalato una finale lunga tre ore e piena di emozioni. Arturo Coello e Agustin Tapia, poco amanti del padel all’aperto, hanno dato forfeit in Egitto ancora una volta: a sfidare i “Chingalan”, nel match che assegnava il titolo, sono arrivati allora Mike Yanguas e Franco Stupaczuk, teste di serie numero 2 del tabellone, bravi a sbarazzarsi di Alonso-Tello in semifinale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premier Padel: Newgiza è dei Chingalan. Paula e Bea decollano in una finale lunga 3 ore

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