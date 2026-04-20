Pozzuoli vandalizzata la panchina rossa in via Marconi | indignazione di Manzoni

A Pozzuoli, una panchina rossa situata in via Marconi è stata vandalizzata. La panchina rappresenta un simbolo contro la violenza sulle donne ed è stata danneggiata in modo intenzionale. Il sindaco ha espresso indignazione per l’accaduto, dichiarando che non si lasceranno intimidire dall’inciviltà. L’episodio ha suscitato reazioni di solidarietà e condanna da parte delle autorità locali.

Colpito un simbolo contro la violenza sulle donne. Il sindaco Gigi Manzoni: “Non si piegano davanti all’inciviltà”.. A Pozzuoli torna alta la tensione sul tema del rispetto degli spazi pubblici e dei valori condivisi. Nelle ultime ore è stata vandalizzata la panchina rossa in via Marconi, un gesto che ha suscitato indignazione tra cittadini e istituzioni. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, attraverso un post sui social, accompagnato dalle immagini della struttura completamente distrutta. Un simbolo colpito. La panchina rossa non è un semplice elemento di arredo urbano. Rappresenta un simbolo riconosciuto a livello nazionale nella lotta contro la violenza sulle donne.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli, vandalizzata la panchina rossa in via Marconi: indignazione di Manzoni Notizie correlate Federica Mangiapelo, restaurata la panchina rossa vandalizzata: domani tornerà nel Giardino a lei dedicatoDomani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo verrà riposizionata nel Giardino dedicato alla 16enne ad Anguillara Sabazia. Manfredonia, vandalizzata la panchina dedicata a MariarosaVedere vandalizzata questa panchina, nata dall'amore di una mamma, Caterina, che ha scelto di trasformare un dolore personale in qualcosa di utile...