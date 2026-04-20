Potage | il ritorno della band tra ironia vinile e nuove sonorità live

Dopo vent’anni, i Potage tornano con un nuovo progetto che non arriva su richiesta del pubblico, ma nasce da una decisione interna della band. La loro ripresa si manifesta attraverso un mix di ironia, l’uso di vinili e nuove sonorità dal vivo, segnando un ritorno senza legami diretti con le aspettative esterne. La band ha deciso di rinnovarsi mantenendo lo stile che li ha caratterizzati nel corso degli anni.

A vent’anni di distanza, i Potage tornano con un nuovo progetto che nasce non per richiesta del pubblico, alla quale avevano risposto con la solita simpatica ironia a 33 giri, ma per una precisa volontà artistica interna. È così che prende forma Vieille Soupe pour Nouveaux Potage, un lavoro.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Potage: dopo 20 anni tornano con un nuovo album e il vinileDopo un silenzio durato due decenni, i Potage tornano sulla scena musicale con un progetto che nasce da una pura spinta creativa interna, lontano... Altri aggiornamenti Si parla di: Potage: il ritorno della band tra ironia, vinile e nuove sonorità live; Potage | dopo 20 anni tornano con un nuovo album e il vinile. Potage: il ritorno della band tra ironia, vinile e nuove sonorità liveA vent’anni di distanza, i Potage tornano con un nuovo progetto che nasce non per richiesta del pubblico, alla quale avevano risposto con la solita simpatica ironia a 33 giri, ma per una precisa volon ... quicomo.it