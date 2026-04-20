Pizzaballa profonda indignazione per la profanazione della statua di Gesù

Un soldato israeliano dell'IDF in Libano ha danneggiato e distrutto a colpi di martello un'immagine di Gesù Crocifisso. La scena ha suscitato reazioni di forte condanna da parte di leader religiosi, che hanno espresso profonda indignazione per l'atto compiuto. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rapporti tra le comunità religiose e sul rispetto delle sensibilità di fede in contesti di tensione.

"Profonda indignazione" e "condanna senza riserve" per la profanazione e distruzione a colpi di martello di un'immagine di Gesù Crocifisso compiuta da un soldato israeliano dell'Idf in Libano. La esprime l'Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa, in una nota a firma del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che parla di un gesto "grave affronto alla fede cristiana" e si inserisce in "altri episodi segnalati di profanazione di simboli cristiani". L'Assemblea denuncia "un preoccupante fallimento nella formazione morale e umana" e rilancia il monito di Leone per una pace "disarmata e disarmante".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pizzaballa, profonda indignazione per la profanazione della statua di Gesù Notizie correlate Leggi anche: Terni, Elena Proietti: “Cascata delle Marmore chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico. Profonda indignazione” Panoramica sull’argomento Si parla di: Pizzaballa, profonda indignazione per la profanazione della statua di Gesù. Pizzaballa, profonda indignazione per la profanazione della statua di GesùROMA, 20 APR - Profonda indignazione e condanna senza riserve per la profanazione e distruzione a colpi di martello di un'immagine di Gesù Crocifisso compiuta da un soldato israeliano dell'Idf in ... giornaledibrescia.it Croce profanata in Libano: Ordinari cattolici Terra Santa, offesa intollerabile. Provvedimenti disciplinari immediati e decisiviProfonda indignazione e condanna senza riserve per la profanazione e distruzione a colpi di martello di un’immagine di Gesù Crocifisso compiuta da un soldato israeliano (Idf) in un villaggio del ... agensir.it