Terni Elena Proietti | Cascata delle Marmore chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico Profonda indignazione

A Terni, la cascata delle Marmore è stata chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico, suscitando profonda indignazione. La corsa ciclistica, trasmessa in diretta su Rai Play, ha portato attenzione internazionale all’evento e al territorio. La chiusura ha coinvolto i percorsi accessibili alla manifestazione, mentre la gara si svolgeva nelle vicinanze. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi della chiusura.