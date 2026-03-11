Terni Elena Proietti | Cascata delle Marmore chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico Profonda indignazione
A Terni, la cascata delle Marmore è stata chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico, suscitando profonda indignazione. La corsa ciclistica, trasmessa in diretta su Rai Play, ha portato attenzione internazionale all’evento e al territorio. La chiusura ha coinvolto i percorsi accessibili alla manifestazione, mentre la gara si svolgeva nelle vicinanze. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi della chiusura.
Una vetrina internazionale per tutto il territorio. Il passaggio della Tirreno-Adriatico a Terni infatti ha beneficiato della diretta Rai Play. Splendide le immagini dell’alto dell’area archeologica di Carsulae, mentre per la Cascata delle Marmore è accaduto un qualcosa che non è passato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
