Una disputa fiscale riguarda una produzione di farina superiore alle piadine vendute, portando a una lunga battaglia legale tra un'azienda e il Fisco. La questione si è sviluppata nel tempo, coinvolgendo vari livelli di giudizio e arrivando fino alla Corte di Cassazione. La disputa si concentra sui controlli e sulle dichiarazioni fiscali relative alla produzione e alla vendita di prodotti tipici della regione.

Troppa farina rispetto alle piadine vendute. È da qui che parte una querelle fiscale tutta romagnola che, negli anni, è arrivata fino alla Corte di Cassazione. Protagonista è una nota piadineria di Rimini. Siamo nel 2009 quando l’Agenzia delle Entrate, dopo un controllo ai bilancio dell’azienda, si accorge che i conti non tornano. O meglio, la farina consumata nel locale sembrerebbe troppa rispetto alle piadine dichiarate e agli incassi registrati. Da qui scatta l’accertamento. Il Fisco usa un metodo semplice: parte da un dato certo – quanta farina è stata acquistata e utilizzata – e lo trasforma in un numero stimato di piadine prodotte. Poi fa un altro passaggio: quante persone hanno mangiato quelle piadine? E infine: quanto avrebbe dovuto incassare il locale? Risultato: secondo l’Agenzia, il reddito dichiarato era più basso del reale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più farina che piade vendute. Guerra legale con il Fisco

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