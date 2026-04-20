Pichetto | ‘escluso ritorno al gas russo valutiamo riattivare il carbone’

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dichiarato che, se il prezzo del gas supera i 70 euro al megawattora, si potrebbe rendere necessario riattivare le centrali a carbone. Ha precisato inoltre che il ritorno al gas russo è escluso. Questa affermazione è stata rilasciata durante un evento dedicato all’energia che si sta svolgendo a Milano.

Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’incontro “Il Santo Graal dell’Energia” in corso a Milano. “È – ha aggiunto – una cifra alta, oggi siamo intorno ai 40 euro, mentre le stime iniziali erano tra i 28 e i 30 euro. Ma quello è il punto di caduta. Parliamo di uno scenario emergenziale, non della normalità. Il carbone resta una soluzione residuale, ma in caso di necessità dobbiamo farci trovare pronti”. “La mia posizione personale coincide con quella del governo italiano, che è perfettamente allineato con l’Unione Europea. Eventuali valutazioni saranno fatte a livello europeo più avanti, ma ad oggi escludo il ritorno al gas russo“, dice il ministro a margine dell’incontro commentando l’ipotesi di un ritorno all’acquisto del gas russo da parte dell’Italia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pichetto: ‘escluso ritorno al gas russo, valutiamo riattivare il carbone’ Notizie correlate Pichetto, 'gas a 70 euro è soglia per riattivare il carbone'"Se il gas supera i 70 euro al megawattora potrebbe rendersi necessario riattivare" le centrali a carbone. Altri aggiornamenti Carburanti, Pichetto Al momento per l’Italia non c’è nessun tipo di difficoltà. E sul gas russo: Ad oggi escludo un possibile ritornoCarburanti, Pichetto Al momento per l'Italia non c'è nessun tipo di difficoltà. E sul gas russo: Ad oggi escludo un possibile ritorno ... italpress.com ENERGIA, PICHETTO: RITORNO AL GAS RUSSO? A OGGI LO ESCLUDOMilano, 20 apr – Sul possibile ritorno al gas russo, Il governo italiano è perfettamente allineato con l’Unione Europea. Se le valutazioni dovranno essere fatte, saranno fatte dall’Unione Europea più ... 9colonne.it