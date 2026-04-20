Photo Novel | il fotoromanzo rinasce per diventare linguaggio del presente
Il fotoromanzo, formato popolare del passato, sta vivendo una rinascita come strumento di comunicazione attuale. Questo rinnovato interesse mira a trasformare il genere in un linguaggio che si collega alla cultura visiva contemporanea, rispondendo alle abitudini di consumo digitale, come lo
Ripensare i linguaggi della comunicazione a partire da un formato popolare del passato come il fotoromanzo, trasformandolo in uno strumento attuale, capace di dialogare con la cultura visiva contemporanea, quasi in risposta a uno “scrolling digitale” imperante. È l’obiettivo di Photo Novel.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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