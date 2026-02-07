il movimento come linguaggio del presente

Questa sera il teatro comunale Claudio Abbado ospita uno degli eventi più attesi del panorama di danza contemporanea. La compagnia olandese Nederlands Dans Theater si esibisce alle 20, portando sul palco una performance che promette di catturare il pubblico con il suo stile innovativo e il linguaggio del presente. Per molti appassionati di danza, sarà un’occasione da non perdere per vedere da vicino uno dei gruppi più influenti al mondo.

La ‘ Nederlands Dans Theater ’, una delle compagnie di danza contemporanea più prestigiose e influenti al mondo, arriva al teatro comunale Claudio Abbado, oggi, alle 20.30, nell’ambito della stagione ‘ Opera&Danza 2526 ’. Alle 19.30 ci sarà ‘Prima della Prima’. Lo spettacolo è composto da tre esibizioni che attraversano linguaggi, sensibilità e generazioni della creazione coreografica internazionale. Fondata nel 1959, la ‘Nederlands Dans Theater’ è da oltre sessant’anni un punto di riferimento assoluto per la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione nella danza. La compagnia collabora con artisti provenienti da una moltitudine di discipline, dando vita a opere che intrecciano visioni e prospettive diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

