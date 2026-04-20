Il presidente iraniano ha dichiarato di voler usare ogni metodo diplomatico possibile per abbassare le tensioni con gli Stati Uniti, in seguito all'escalation verificatasi nel fine settimana tra i due paesi. La dichiarazione arriva in un momento di crescente preoccupazione internazionale per la situazione nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni precise che l’Iran intende adottare né sulle eventuali risposte degli Stati Uniti.

Il presidente iraniano Pezeshkian tenta di allentare le tensioni dopo l'escalation del fine settimana tra Stati Uniti e Iran. "La guerra non è nell'interesse di nessuno e, pur resistendo alle minacce, ogni via razionale e diplomatica dovrebbe essere percorsa per ridurre le tensioni", ha affermato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Irna. Il presidente iraniano ha pero aggiunto che "la diffidenza verso il nemico e la vigilanza nelle interazioni sono una necessità innegabile".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pezeshkian, 'utilizzare ogni via diplomatica per ridurre le tensioni'

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