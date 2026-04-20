Peugeot sfida il WEC | nuovo progetto Hypercar per il 2027

Peugeot ha annunciato un nuovo progetto Hypercar che sarà messo in campo nel campionato mondiale di resistenza a partire dal 2027. Il vertice dell’azienda ha confermato l’intenzione di partecipare con una vettura di nuova generazione, in un periodo di tre anni. La casa automobilistica ha deciso di investire risorse e sviluppare una strategia dedicata alla classe Hypercar, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli nel campionato.

Il vertice di Peugeot ha tracciato una rotta decisa per i prossimi tre anni nel campionato mondiale di resistenza, confermando l’intenzione di sfidare le vette della classe Hypercar con un nuovo progetto tecnico. Durante un incontro avvenuto a Imola con italiana, il capo dell’azienda, Alain Favey, ha svelato che il marchio francese punta a rinnovare il proprio impegno agonistico attraverso una nuova omologazione prevista per il 2027, con l’obiettivo di mantenere una presenza costante ai vertici fino al termine del ciclo che si chiuderà nel 2029. La strategia tecnica tra evoluzione e nuova omologazione. Il piano operativo delineato dalla dirigenza non prevede lo sviluppo di una vettura partendo da zero, bensì un approccio pragmatico basato sul consolidamento delle tecnologie già impiegate nel modello LMH attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peugeot sfida il WEC: nuovo progetto Hypercar per il 2027 Notizie correlate WEC Imola: sfida tra Hypercar, l’Alpine sfida il dominio FerrariL’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospita questo fine settimana una tappa fondamentale del Campionato Mondiale Endurance, con le vetture che si... Nuova Peugeot 208 2027: come sarà il nuovo modello?La nuova Peugeot 208 del 2027 (terza generazione) non è ancora ufficiale al 100%, ma dalle anticipazioni e indiscrezioni possiamo farci un’idea... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Peugeot a Imola, equilibrio e ambizione: Per l’Hyperpole servirà il giro perfetto; Peugeot al WEC Imola 2026: nuova 208 GTi, 408 e anteprime dal 17 al 19 aprile; Finalmente WEC! Oggi il Prologo a Imola, nel weekend la prima gara. Tutte le info; Quesnel: Ci giocheremo la bella l'anno prossimo. Peugeot rilancia la 9X8: obiettivo prima vittoria nel WEC 2026Peugeot rilancia la sfida nel WEC 2026 con la 9X8, una line-up piloti rinnovata e l'ambizione della prima vittoria ... it.blastingnews.com Peugeot TotalEnergies pronto per Imola, che dà il via al WEC 2026Dopo il rinvio della gara in Qatar a causa del conflitto in Medio Oriente, il Campionato FIA WEC 2026 inizia con la 6 Ore di Imola. Per la sua quarta stagione a livello mondiale, Peugeot punta a conti ... motorinolimits.com Nuova stagione e nuova sfida per Matteo Alastra con Peugeot 205 rally groppo a all’esordio alla Salita del Costo facebook