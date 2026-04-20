Perugia si racconta alla Società del Gotto si parla di identità e vitalità del centro storico

Perugia si prepara a ospitare un evento dedicato al centro storico, con un incontro che coinvolge cittadini e membri dell’associazione locale. L’appuntamento si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle 17 presso la sede della Società del Gotto, in via Enrico dal Pozzo 47, nella zona di Porta Pesa. Durante l’iniziativa si parlerà di identità e vitalità della parte antica della città, con un momento di confronto tra partecipanti.

Gli associati del Gotto e la cittadinanza si preparano a vivere un pomeriggio di dialogo e confronto con l’evento “Conversazioni in Città”, che si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17 presso la sede della Società del Gotto, situata in via Enrico dal Pozzo 47, nella zona di Porta Pesa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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