Perde una lamiera dal camion in via Napoleona e colpisce un motociclista | rintracciato grazie al Targa System

Da quicomo.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, in via Napoleona a Como, un pezzo di lamiera si è staccato dal cassone di un camion in movimento e ha colpito un motociclista. L’episodio si è verificato lungo l’asse in direzione piazza Camerlata. Dopo l’incidente, grazie al Targa System, è stato possibile rintracciare il veicolo responsabile. Nessuna informazione è stata ancora fornita sullo stato del motociclista.

Un pezzo di lamiera si stacca dal cassone di un camion in marcia e finisce contro un motociclista. È successo nel pomeriggio di giovedì 16 aprile in via Napoleona, a Como, lungo l’asse in direzione piazza Camerlata.L’impatto improvvisoErano circa le 13.50 quando il giovane alla guida della moto è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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