Transizione ecologica e partecipazione | al via l’Urban Center

La Città di Avellino inaugura l’Urban Center, uno spazio dedicato alla partecipazione, alla trasparenza e alla progettazione condivisa delle trasformazioni urbane. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di transizione ecologica, promuovendo un dialogo aperto tra cittadini e amministrazione. L’obiettivo è favorire un processo di sviluppo sostenibile e inclusivo, coinvolgendo attivamente la comunità nelle scelte che riguardano il futuro della città.

Tempo di lettura: 2 minuti La Città di Avellino si dota di un nuovo spazio strategico dedicato alla partecipazione, alla trasparenza e alla progettazione condivisa delle trasformazioni urbane. Mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 11:00, all’interno di uno dei locali ubicati presso la Chiesa del Carmine, si terrà l’evento finale del progetto “Urban Center Av InterAzioni per la transizione ecologica” e l’ inaugurazione ufficiale della sede dell’Urban Center di Avellino. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, cui seguirà la presentazione dei risultati di progetto a cura della coordinatrice, l’ arch. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Transizione ecologica e partecipazione: al via l’Urban Center Leggi anche: Il ministro Pichetto Fratin: “Più che transizione ecologica dovremmo chiamarla transizione sociale” Leggi anche: All’Urban Center del Cedir la terza giornata dedicata al Masterplan Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Area Ambiente; Napoli, Green Med Expo 2026: tre giorni su transizione ecologica ed economia circolare; CO_RE, Comunità Reattive e Resilienti; Prospettive diverse, stessa visione. Sanità e ambiente, Giuliano (UGL): Transizione ecologica necessaria, ma senza penalizzare lavoratori e pazientiLa sanità è chiamata ad affrontare una doppia sfida: tutelare la salute dei cittadini e ridurre il proprio impatto ambientale. iltempo.it Acea a Ecomondo 2025: innovazione e sostenibilità per la transizione ecologica del PaeseProtagoniste le nuove tecnologie: dal termovalorizzatore di Santa Palomba ai droni per il monitoraggio aereo dei siti industriali. Le proposte del Gruppo nel Padiglione D3 della Fiera di Rimini. Il ... primaonline.it CONSULTA PER L'AMBIENTE E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Non tutti i comuni hanno una consulta ambientale attiva sulla transizione ecologica. La nostra è composta da persone valide ed associazioni che amano il proprio territorio e che si battono per c facebook Governare la transizione ecologica: scienza, economia e diritto ift.tt/wau1y4S #evento #takethedate x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.