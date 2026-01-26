Transizione ecologica e partecipazione | al via l’Urban Center

La Città di Avellino inaugura l’Urban Center, uno spazio dedicato alla partecipazione, alla trasparenza e alla progettazione condivisa delle trasformazioni urbane. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di transizione ecologica, promuovendo un dialogo aperto tra cittadini e amministrazione. L’obiettivo è favorire un processo di sviluppo sostenibile e inclusivo, coinvolgendo attivamente la comunità nelle scelte che riguardano il futuro della città.

Tempo di lettura: 2 minuti La Città di Avellino si dota di un nuovo spazio strategico dedicato alla partecipazione, alla trasparenza e alla progettazione condivisa delle trasformazioni urbane. Mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 11:00, all'interno di uno dei locali ubicati presso la Chiesa del Carmine, si terrà l'evento finale del progetto "Urban Center Av InterAzioni per la transizione ecologica" e l' inaugurazione ufficiale della sede dell'Urban Center di Avellino. L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, cui seguirà la presentazione dei risultati di progetto a cura della coordinatrice, l' arch.

