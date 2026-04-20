Pentagono nel caos | gaffe biblica e impeachment per il Segretario

Il Pentagono si trova al centro di una polemica dopo che il Segretario alla Difesa ha fatto una dichiarazione controversa. Durante un intervento pubblicato, ha cercato di spiegare le ragioni dell’azione militare contro l’Iran citando un passo biblico, ma la sua interpretazione è risultata errata e ha attirato numerose critiche. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla gestione delle comunicazioni ufficiali e ha alimentato le discussioni sulla credibilità delle dichiarazioni di alto livello.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Hegseth, ha scatenato un polverone diplomatico e dopo aver tentato di giustificare l’intervento bellico contro l’Iran utilizzando una citazione biblica completamente stravolta. La svista, che richiama più le battute di Samuel L. Jackson nel celebre film Pulp Fiction di Quentin Tarantino che le sacre scritture, arriva in un momento di estrema fragilità per il vertice del Pentagono. Un errore comunicativo tra cinema e geopolitica. L’imbarazzo è palpabile nei corridoi del potere americano, dove la confusione tra un versetto religioso e un copione cinematografico è stata interpretata come un segnale di scarsa preparazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pentagono nel caos: gaffe biblica e impeachment per il Segretario Notizie correlate La gaffe del segretario Usa Pete Hegseth: cita Pulp Fiction al Pentagono scambiandolo per un versetto biblicoDurante una funzione religiosa al Pentagono mercoledì, il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, ha recitato un falso versetto biblico tratto da... Usa, impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth per la guerra in Iran: l’iniziativa dei democraticiSi apre un nuovo fronte politico negli Usa attorno alla gestione del conflitto con l’Iran. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Pete Hegseth cita Pulp Fiction credendo sia la Bibbia: gaffe assurda del Segretario alla Difesa (VIDEO); Gaffe al Pentagono: convinto di citare la Bibbia, era una frase di Pulp Fiction - VIDEO. Usa, gaffe di Hegseth: cita Pulp Fiction invece della BibbiaIl segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha recitato durante una funzione religiosa al Pentagono un brano presentato come preghiera militare, citandolo come riferimento a Ezechiele 25:17. Il t ... tg24.sky.it Cita la Bibbia ma è Pulp Fiction, la gaffe del capo del PentagonoIl capo del Pentagono Pete Hegseth vuole citare la Bibbia ma è Pulp Fiction. Durante una funzione religiosa al Pentagono, il segretario Usa alla Difesa ha letto una citazione, una preghiera – ha detto ... corrieredellacalabria.it E' tempo di celebrare Pete Hegseth, che durante una conferenza stampa al Pentagono ci ha trasportato direttamente in una puntata dei Simpson, sfoggiando una citazione biblica e più precisamente “un riferimento a Ezechiele 25:17". Pete ha esordito così la - facebook.com facebook Il Pentagono scopre di essere dipendente dai satelliti di Musk x.com