Pensioni mozione su Opzione Donna e riscatto laurea | cosa cambia con l’aumento di età e contributi

Il governo ha annunciato modifiche alle pensioni, in particolare su Opzione Donna e riscatto laurea. Con l’aumento dell’età pensionabile e dei contributi richiesti, molte donne si trovano a dover rivedere i propri piani di uscita dal lavoro. Le nuove regole entreranno in vigore nei prossimi mesi, e le pensionate si chiedono come cambieranno le loro possibilità di andare in pensione prima. La questione resta calda, e i sindacati chiedono chiarimenti sulle modalità di applicazione.

Il tema delle pensioni torna al centro del dibattito politico dopo la pubblicazione dell'ultimo Rapporto della Ragioneria generale dello Stato, aggiornato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita calcolati dall'Istat. I nuovi dati delineano uno scenario di progressivo allungamento dei requisiti per l'accesso alla pensione, con effetti che si manifesteranno già nei prossimi anni. In questo contesto, l'opposizione prepara una mozione parlamentare che rimette sul tavolo questioni sensibili come Opzione Donna e il riscatto della laurea. Dal 1° gennaio 2029, secondo le proiezioni ufficiali, saranno necessari 67 anni e 6 mesi di età per accedere alla pensione di vecchiaia oppure 43 anni e 4 mesi di contributi per la pensione anticipata, con un anno di contributi in meno previsto per le donne.

