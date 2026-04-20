Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha commentato la corsa dei giallorossi alla qualificazione in Champions, dichiarando che il suo obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Ha anche parlato di un possibile trasferimento di Spalletti alla Juventus, definendolo un allenatore fuori dal normale, ma ha sottolineato che la sua felicità attuale sarebbe ottenere il piazzamento con la Roma.

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© Calcionews24.com - Pellegrini svia: «Io alla Juventus con Spalletti? È un allenatore fuori dal normale ma la mia felicità oggi sarebbe arrivare con la Roma tra le prime 4»

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