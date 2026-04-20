Pedina la ex e la segue per 170 chilometri fermato a Chivasso dopo averla insultata

A inizio aprile 2026, i carabinieri di Chivasso hanno denunciato un uomo residente nel Comasco per aver installato un localizzatore GPS sull’auto dell’ex compagna e averla seguita per circa 170 chilometri. L’uomo è stato fermato a Chivasso dopo averla anche insultata durante il tragitto. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno interrotto la situazione e avviato le procedure legali.

I carabinieri della stazione di Chivasso hanno bloccato e denunciato, a inizio aprile 2026, un uomo residente nel Comasco che, dopo aver installato un localizzatore gps sull'auto dell'ex compagna, l'ha seguita per circa 170 chilometri fino a Chivasso. L'intervento è avvenuto in via Gerbido, nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Turchia, fermato giornalista italiano. La Farnesina segue il caso