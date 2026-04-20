Pedemontana la Regione dice addio alla Tratta D ma non a quella breve

La Regione Lombardia ha annunciato l’interruzione della Tratta D del progetto Pedemontana, lasciando invece invariata quella breve. La decisione riguarda la tratta storica, che era stata soggetta a una revisione da parte della società incaricata, dando origine alla versione più corta e contestata. Questa modifica ha portato alcuni Comuni del Vimercatese a presentare ricorso presso il Tribunale. La questione riguarda quindi la sospensione di quella che era considerata la tratta principale del progetto.

La Regione Lombardia straccia la Tratta D di Pedemontana. Addio alla Tratta D storica, quella che poi ha visto una “revisione” da parte di Pedemontana partorendo quella Tratta D-Breve al centro di numerose critiche e che hanno portato i Comuni del Vimercatese a far ricorso al Tribunale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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