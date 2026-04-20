Lo scorso fine settimana, alcuni sostenitori della Lega si sono radunati a Milano per partecipare alla manifestazione denominata

I leghisti di Matteo Salvini si sono dati appuntamento nei giorni scorsi a Milano per la cosiddetta "Piazza dei Patrioti": la parola d'ordine era, tra le altre, "remigrazione". Già ho spiegato perché, tecnicamente, la remigrazione è una sciocchezza: agisce sugli effetti, senza toccare le cause, producendo la situazione folle di chi aspira a svuotare l'oceano con un secchiello. L'immigrazione di massa come arma nelle mani del capitalismo viene puntualmente utilizzata per abbassare i costi della forza lavoro e per creare conflitti orizzontali tra i lavoratori stessi: per combatterla non ci vuole la remigrazione, ma l'opposizione all'imperialismo occidentale che causa la fuga degli esseri umani dalle loro terre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Patrioti di Salvini in piazza a Milano: altro che patriottismo, sono genuflessi all'imperialismo USA e al libero mercato

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