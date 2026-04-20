Passegiata gratuita alla scoperta di San Lorenzo Nuovo con degustazioni e workshop

Domenica 26 aprile alle 9 è prevista una passeggiata gratuita a San Lorenzo Nuovo, con l’obiettivo di scoprire il centro storico attraverso un trekking urbano. L’evento prevede anche momenti di degustazione e workshop, aperti a tutti i partecipanti. L’iniziativa invita i cittadini a esplorare le vie del paese, accompagnati da guide e volontari, in un percorso che combina cultura e socializzazione.

Domenica 26 aprile, alle ore 9, è fissato l'appuntamento con il trekking urbano “La città immaginata. Memorie e storie di un paese che non c'era". Un percorso narrato tra le vie di San Lorenzo Nuovo tra paesaggi, memorie e sapori autentici. Le narrazioni itineranti sono a cura di Marco D'Aureli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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