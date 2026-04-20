Passeggiate Poetiche nel Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi

L'Associazione Excotique ha organizzato un nuovo evento chiamato Passeggiate Poetiche nel Parco dei Monti Ausoni e sul Lago di Fondi. L'iniziativa si svolge con il supporto della DMO dai Monti Lepini al Mare, della Regione Lazio e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. È patrocinata dal Comune di Roccasecca dei Volsci. La manifestazione prevede escursioni nel parco e momenti dedicati alla poesia.

Nuovo appuntamento con le Passeggiate Poetiche organizzate dall’Associazione Excotique con il supporto della DMO dai Monti Lepini al Mare, il contributo della Regione Lazio e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, e con il patrocinio del Comune di Roccasecca dei Volsci e della.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Passeggiate Poetiche a Ponza: tra vigneti e panorami mozzafiato 15 marzo: MTB e musica nei Monti AusoniUna giornata dedicata al movimento e alla cultura si prepara per il 15 marzo 2026 nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni. Contenuti di approfondimento Si parla di: Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina. Passeggiate poetiche nel Parco Nazionale del CirceoRaccontare la vitalità dei luoghi, usando linguaggi diversi e multidisciplinari per stimolare nuove visioni e riflessioni sull'ambiente e la sostenibilità. Le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale ... ansa.it Super luna e passeggiate poetiche nel Parco Nazionale del CirceoUna passeggiata poetica nella notte magica della super luna piena di agosto, lungo un percorso a cielo aperto di fronte al mare, per celebrare la maga Circe, la divinità a cui il promontorio deve il ... rainews.it