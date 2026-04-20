Il progetto di restyling del Parterre di Firenze è stato ufficialmente sospeso fino al 28 ottobre. La decisione riguarda il blocco di nuovi bandi e interventi sul parco pubblico, con un rinvio che coinvolge tutte le attività previste. La sospensione si applica a ogni fase del processo di rinnovamento, mantenendo invariata la situazione attuale del sito e impedendo ulteriori modifiche temporanee.

Firenze, 20 aprile 2026 – Restyling Parterre, tutto rinviato al 28 ottobre, data in cui è stata fissata l’udienza di discussione del ricorso presentato dalla società Libertà Entertainment, che fa riferimento all’imprenditore Giovanni Fittante, contro Palazzo Vecchio che aveva revocato lo scorso inverno l’aggiudicazione della gara per il progetto di rinascita dello spazio. L’amministrazione comunale non disporrà, come verbalizzato, nuovi bandi per la riqualificazione dell’area da anni in preda al degrado prima del pronunciamento del tribunale e il presidente ha invitato le parti a “confrontarsi”. Ma facciamo un passo indietro. Nei mesi scorsi...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parterre, congelato ogni restyling: stop a nuovi bandi fino a ottobre

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