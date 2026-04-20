Parrucche per donne affette da tumori o alopecia assegnati 250 mila euro alle Asp siciliane

La regione siciliana ha assegnato 250 mila euro alle aziende sanitarie provinciali per l’acquisto di parrucche oncologiche destinate a donne affette da tumori o alopecia. La somma si inserisce in un intervento volto a garantire un supporto alle pazienti durante il percorso di cura. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto a chi si trova ad affrontare queste patologie, migliorando la qualità della vita durante il trattamento.

Ammonta a 250 mila euro il contributo regionale alle Asp siciliane per supportare l’acquisto di parrucche oncologiche per le donne affette da patologie tumorali e alopecia. Lo prevede una legge del Movimento 5 Stelle all’Ars, che vede il coordinatore regionale Nuccio Di Paola come primo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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