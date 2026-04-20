Parole e note a Rivarolo Canavese per il Salone Off 2026!

Il 9 maggio alle 16, l’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese organizza l’evento “Parole e Note” presso la sede in via Sant’Anna 1. L’iniziativa fa parte del programma collaterale del “Salone Off” 2026, evento che accompagna il Salone Internazionale del Libro di Torino e promuove attività culturali fuori dal centro principale. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi legati alla manifestazione letteraria.

Nell’ambito del “Salone Off” 2026, il cartellone di eventi collaterali del Salone Internazionale del Libro di Torino che porta la cultura fuori dal Lingotto, il 9 maggio, alle 16, l’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese, in via Sant’Anna 1, organizza “Parole e Note”. La presentazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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