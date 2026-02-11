Il Paris Saint Germain ha vinto 5-0 contro il Marsiglia, un risultato che ha rafforzato la sua posizione in classifica. Ora, i parigini si preparano a sfidare il Rennes al Roazhon Park, in una partita prevista per venerdì 13 febbraio alle 19:00. La squadra di Christophe Galtier punta a consolidare il suo cammino e a mantenere il passo con le prime della classe.

Con la manita al Marsiglia il Paris Saint Germain ha rimesso le cose a posto e quest’oggi cerca altri punti sul campo del Rennes. La squadra di Beye cade a picco e l’allenatore è ha pagato con l’esonero l’ultimo periodo nonostante abbia riportato i bretoni a lottare per l’Europa dopo anni di buio e con il serio rischio di retrocedere.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rennes-Paris Saint Germain (venerdì 13 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Parigini corsari al Roazhon Park

Approfondimenti su rennes paris

Venerdì 13 febbraio 2026 alle 19:00, il Paris Saint Germain affronta il Rennes al Roazhon Park, dopo aver conquistato una vittoria netta contro il Marsiglia che ha rimesso le cose a posto in classifica.

Questa sera il Paris Saint Germain cerca di rimettersi in carreggiata dopo la vittoria con il Marsiglia.

Ultime notizie su rennes paris

Argomenti discussi: Pronostico Rennes-Paris Saint-Germain: analisi e probabili formazioni 13/02/2026 Ligue 1; Luis Enrique e il PSG si aspettano un test duro contro un Rennes in crisi; quote Rennes PSG: il pronostico sui parigini; Lens go top with 10-man turnaround against Rennes.

Rennes-Paris Saint Germain: probabili formazioni e dove vederlaVisualizzazioni: 0 Rennes-Paris Saint Germain é la partita che apre la 22a giornata di Ligue 1. Il calcio d’inizio é previsto venerdì 13 febbraio al Roazhon Park. La 22a giornata di Ligue 1 si apre co ... calciostyle.it

Ligue 1 2025-2026: Rennes-PSG, le probabili formazioniTrasferta in Bretagna per i campioni d'Europa, che cercano punti importanti per proseguire la corsa in testa alla classifica. sportal.it

Rennes-Paris Saint Germain: probabili formazioni e dove vederla https://www.calciostyle.it/esteri/ligue1/rennes-paris-saint-germain-probabili-formazioni-e-dove-vederlafsp_sid=1407 di Alessio Grossi - facebook.com facebook