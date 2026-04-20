La Spezia, 20 aprile 2026 – È scomparso oggi un uomo considerato un punto di riferimento nel mondo industriale locale. Nel corso degli anni, ha avuto un ruolo di primo piano nel promuovere e guidare le iniziative economiche dell’area. La sua figura è stata definita da molti come un “gigante”, sia per le capacità professionali che per le qualità umane dimostrate nel tempo.

La Spezia, 20 aprile 2026 – Un gigante. In ogni senso. Per il ruolo centrale che ha avuto nello stimolare le politiche economiche del territorio, nei decenni. Ma anche per lo spessore umano. Un punto di riferimento imprescindibile: per le imprese, per le istituzioni, per la stampa. Garbato come pochi, silenzioso per una naturale vocazione all’ascolto delle esigenze altrui, grande amante della vita e dei suoi doni. Appassionato lettore, instancabile camminatore, ispirato scialpinista. Se n’è andato ieri lo storico direttore degli industriali spezzini, Paolo Faconti. E la notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti di stucchi: i pochi che erano a conoscenza della malattia che lo divorava da circa un anno, e i tanti che lo immaginavano seduto alla sua scrivania, stamani come sempre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paolo Faconti, addio al faro degli industriali. “Uomo di grande spessore e di straordinarie doti umane”

Notizie correlate

Leggi anche: È morto Paolo Faconti, faro degli industriali

Addio a Paolo Faconti: scompare il pilastro dell’economia spezzinaLa comunità economica e politica della provincia di La Spezia piange la scomparsa di Paolo Faconti, figura che ha segnato profondamente l’evoluzione...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: È morto Paolo Faconti, faro degli industriali; La Spezia, città in lutto: addio al direttore di Confindustria Paolo Faconti; Addio a Paolo Faconti, storico direttore e riferimento dell’economia spezzina; Paolo Faconti, addio al faro degli industriali. Uomo di grande spessore e di straordinarie doti umane.

Addio a Paolo Faconti, guida storica dell’industria spezzinaPaolo Faconti morto: addio al direttore di Confindustria Spezia. Figura chiave per imprese e territorio, aveva oltre 40 anni di carriera. ligurianotizie.it

La Spezia, città in lutto: addio al direttore di Confindustria Paolo FacontiLa Spezia – Città in lutto: se n’è andato a 64 anni il direttore generale di Confindustria La Spezia Paolo Faconti. Figura di riferimento per gli Industriali, e non solo, ha guidato per anni l’associa ... ilsecoloxix.it

Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Paolo Faconti, per anni direttore di Confindustria La Spezia e Ance La Spezia, figura di grande rilievo per il mondo economico e produttivo del nostro territorio. Il suo impegno ha contribuito a rafforzare il facebook

condoglianze “Con grande dolore e commozione – il commento del Presidente dell’ente camerale, Enrico Lupi – abbiamo appreso della scomparsa di Paolo Faconti, membro in carica della nostra giunta e, soprattutto, un caro amico x.com