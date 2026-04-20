Palermo rinascita dello Zen | 51 milioni per un nuovo volto verde

A Palermo, un progetto di rigenerazione urbana da 51 milioni di euro prevede la riqualificazione dello Zen, con l’obiettivo di realizzare un'area verde e migliorare i servizi pubblici nel quartiere. L’intervento coinvolge diverse iniziative volte a cambiare l’aspetto e la funzionalità dell’area, che fino a ora ha subito diverse trasformazioni nel tempo. I lavori sono in fase di avvio e interessano diverse zone dell’ex quartiere.

Un piano di rigenerazione urbana da 51 milioni di euro sta per trasformare il volto dello Zen a Palermo, con la creazione di una nuova area verde e una serie di servizi essenziali per il quartiere. Il progetto è stato presentato dal sindaco Lagalla presso la parrocchia di San Filippo Neri, durante un incontro che ha la partecipazione di Schifani, presidente della Regione siciliana. L’intervento, approvato dalla giunta comunale attraverso un masterplan dettagliato, prevede un totale di 21 opere diverse. La quota principale del finanziamento, pari a 18 milioni di euro, proviene dalla Regione, mentre il resto delle risorse copre gli altri interventi previsti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, rinascita dello Zen: 51 milioni per un nuovo volto verde Notizie correlate Rieti rinascita verde: apre il nuovo parco da 1,5 milioni di euroIl mattino di questa venerdì 10 aprile 2026 ha segnato un punto di svolta per il quadrante settentrionale di Rieti con l’apertura ufficiale del Parco... Selvaggio Zen. L’esperimento di Palermo oggi ha il volto di una tragica illusioneTutto è diventato tollerato e dunque lecito, a condizione che il crimine legalizzato restasse nel recinto dei padiglioni. Approfondimenti e contenuti Palermo, il nuovo volto dello Zen: finanziati progetti per 51 milioniPALERMO – Il rilancio delle periferie è uno degli obiettivi del governo regionale. E lo dimostriamo con azioni concrete come questi interventi che abbiamo finanziato nel Masterplan per lo Zen di Pale ... livesicilia.it Svelato il masterplan sullo Zen di Palermo: 51 milioni investiti su 21 progetti CLICCA PER IL VIDEOPresentato il masterplan sul quartiere Zen di Palermo. Saranno 21 i progetti curati dalla cabina di regia. La collaborazione fra Comune e Regione. ilsicilia.it