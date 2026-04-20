Nella partita di ieri sera allo stadio 'Bentegodi' di Verona, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025-2026, sono stati assegnati i voti del CorSport ai giocatori in campo. Tra le prestazioni più positive figura il giocatore del Milan, che è stato giudicato con una valutazione molto alta, mentre un altro calciatore della stessa squadra ha ricevuto un giudizio meno positivo. La partita si è conclusa con queste valutazioni ufficiali.

Ecco le pagelle di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Bentegodi' e terminata 0-1 per i rossoneri, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Maignan: "Si fa trovare pronto quando chiamato in causa, soprattutto sul diagonale di Belghali. Sente qualcosa che non va dagli spalti e si lamenta con l’arbitro: da lì si becca solo fischi". Voto 6,5. Tomori: "Qualche grattacapo solo contro Verme?an. Prova a dare sostegno alla costruzione". Voto 6. Gabbia: "Un fuorigioco di Giménez cancella il suo raddoppio, che avrebbe evitato tanti patimenti. Compreso la sua fondamentale chiusura su Orban".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan, i voti del CorSport: Leão, una perla. Giménez vano

LE PAGELLE DI MILAN VERONA #acmilan #milanverona #weareacmilan #forzamilan #pagellemilan

Notizie correlate

Pagelle Milan-Como, i voti del CorSport: “Saelemaekers ingresso negativo. Leao …”Le pagelle di Milan-Como 1-1 partita valida per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026.

Pagelle Milan-Udinese, i voti del CorSport: “Leao fischiato. Pulisic un caso”Le pagelle di Milan-Udinese 0-3 partita valida per la 32^ giornata della Serie A 2025-2026.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Hellas Verona-Milan 0-1, pagelle: Rabiot trascinatore, Gabbia muro; Verona-Milan, le pagelle: Gabbia provvidenziale, 7. Orban non incide: 5; Verona-Milan, le pagelle: Rabiot la vince da solo, Maignan e Gabbia custodi dei 3 punti; Pagelle Verona-Milan: Gabbia blinda la difesa (7), Modric mestiere e sacrificio (7), Bartesaghi e Pulisic smarriti (5,5 e 5).

Pagelle Verona-Milan 0-1, il migliore e il peggiore in campoLe pagelle di Verona-Milan, il migliore e il peggiore in campo dei rossoneri che vincono 1-0 e blindano la Champions ... milanlive.it

Verona-Milan 0-1 pagelle: Rabiot salva Allegri, giallo Leao sul gesto all'uscita dal campoSerie A 2025-26, 33a giornata, Hellas Verona-Milan, 0-1, i top e flop: Rabiot salva i rossoneri, bene Modric e Fofana. Crolla Pulisic nella seconda metà, non bastano Orban e Belghali ... sport.virgilio.it

«#VERONAMILAN, LE PAGELLE DEL GIORNO DOPO! #RABIOT È IL TOP ASSOLUTO: GOL E LEADERSHIP. #BARTESAGHI FLOP: IL GIOVANE SOFFRE LA PRESSIONE. SIETE D'ACCORDO CON QUESTI GIUDIZI"» #Milannews24 - facebook.com facebook

Fai tu le pagelle di Verona-Milan milancommunity.com/event/8538/ #milancommunity @NonEvoluto @netsone88 x.com