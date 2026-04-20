DIRETTA Lecce-Fiorentina 1-1 Tiago Gabriel la pareggia

Nel match tra Lecce e Fiorentina, il punteggio si è concluso sull’1-1, con Tiago Gabriel che ha segnato il gol del pareggio. Al minuto 81, un'azione ha portato a un fallo di Fazzini, che ha perso palla e ha ricevuto un cartellino giallo. La partita è proseguita con questa situazione in campo, senza ulteriori cambiamenti nel risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA81' Non un buon impatto di Fazzini, che perde palla e poi commette fallo, prendendosi il cartellino giallo.80' LECCE PERICOLOSO! Gran pallone di Gandelman per Stulic, la sua testata però non è precisa.78' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Ndour, Fagioli e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Lecce-Fiorentina diretta: la riprende Tiago GabrielPer capire quanto le due città siano simili basti pensare al fatto che Lecce viene definita la Firenze del Sud. Il Napoli su Tiago Gabriel del LecceIl giornalista Valter De Maggio ha parlato dell’interessamento del Napoli per il difensore del Lecce Tiago Gabriel. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce - Fiorentina; Serie A, in campo Lecce-Fiorentina DIRETTA; Lecce-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Lecce-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecce-Fiorentina del 20 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie A ... calciomagazine.net Lecce-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: vantaggio di Harrison e pareggio di Tiago Gabriel Stadio Via del Mare Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-33-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risultat - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Lecce-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #seriea x.com