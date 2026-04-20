Padova uomo muore in strada per ferite da accoltellamento

A Padova, un uomo di 48 anni è deceduto a causa di ferite da arma da taglio riportate in strada. La vittima, residente nella zona, è stata trovata con le ferite e successivamente soccorsa, ma è deceduta prima di arrivare in ospedale. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

A Padova un uomo di 48 anni è morto per ferite da arma da taglio. La vittima è un italiano residente nel Padovano. Ieri sera prima della mezzanotte è arrivata una segnalazione al 112 che riferiva di una persona in difficoltà in via dei Colli. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato l’uomo a terra con ferite da arma da taglio. Inutile l’intervento del 118 per cercare di rianimarlo. Sull’accaduto indaga la polizia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Padova, uomo muore in strada per ferite da accoltellamento Notizie correlate Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a PadovaUn uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova. Omicidio a Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamentoPadova, 20 aprile 2026 – Si indaga per omicidio a Padova, dopo che un uomo è stato trovato morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Padova, uomo morto in strada per ferite d'arma da taglio; Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento. Vittima un 48enne italiano; Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova; Padova, uomo trovato morto in via dei Colli: ferite da arma da taglio. Padova, uomo muore in strada per ferite da accoltellamentoA Padova un uomo di 48 anni è morto per ferite da arma da taglio. La vittima è un italiano residente nel Padovano. Ieri sera prima della mezzanotte è arrivata una segnalazione al 112 che riferiva di ... lapresse.it Padova, 48enne muore accoltellato in strada: si indaga per omicidioL'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando alcuni residenti hanno riferito alla polizia di un uomo ferito in strada: si trattava di un 48enne ... fanpage.it #Padova Un 48enne, morto per lesioni provocate da un'arma da taglio, è stato trovato poco prima della mezzanotte dalla polizia. Le forze dell'ordine erano intervenute su segnalazione di alcuni cittadini che riferivano di un uomo in difficoltà. Aperte le indagi - facebook.com facebook Un uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova. L' intervento della polizia poco prima mezzanotte. #ANSA x.com