Nella notte a Padova, un uomo è stato trovato morto in strada, nella zona di via dei Colli, a causa di ferite da arma da taglio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. Non sono ancora note le circostanze precise e l’identità della vittima. La zona è stata isolata mentre si svolgono i rilievi.

Padova, 20 apr. (Adnkronos) - Un uomo è morto in strada, nella notte, a Padova in zona via dei Colli. Poco prima della mezzanotte è arrivata una segnalazione da parte di alcuni passanti per una persona in difficoltà. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno trovato un uomo con ferite da arma da taglio. E' stato chiesto l'intervento del 118, il personale sanitario ha tentato di rianimarlo ma, poco dopo, il ferito è deceduto. E' stata informata la procura della Repubblica di Padova con il pubblico ministero di turno, intervenuto sul posto, e l'intervento della squadra mobile e della polizia scientifica. La vittima è stata identificata per un 48enne residente in provincia di Padova.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Padova, uomo morto in strada per ferite d'arma da taglio

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Un uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova. L' intervento della polizia poco prima mezzanotte. #ANSA x.com