Oxford United-Wrexham martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Martedì 21 aprile 2026 alle ore 20:45 si svolgerà l'incontro tra Oxford United e Wrexham. L'Oxford United cerca di evitare la retrocessione, mentre il Wrexham, dopo aver vinto contro lo Stoke City sabato, ha recuperato due punti all'Hull City. L'Hull City giocherà in contemporanea contro il Leicester, mantenendo aperta la corsa ai playoff.

Mentre l’Oxford United lotta disperatamente per non retrocedere, il Wrexham, battendo lo Stoke City sabato, ha recuperato due punti all’Hull City, che sarà impegnato in contemporanea a Leicester, tornando così in piena lotta per un post nei playoff. Gli ospiti si sono imposti per 1-0 nel match di andata ma in questa partita di ritorno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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