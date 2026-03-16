La partita tra Watford e Wrexham si gioca martedì 17 marzo 2026 alle 20:45. Era prevista per il 7 marzo, ma è stata spostata a causa dell’avanzamento del Wrexham al quinto turno di FA Cup. Le formazioni e le quote sono state aggiornate in base alla nuova data. Si tratta di un match che interessa entrambe le squadre, ora programmate per questa data.

La partita tra Watford e Wrexham era originariamente in programma per sabato 7 marzo, ma il passaggio della squadra gallese al quinto turno di FA Cup ha reso necessario il suo spostamento. I padroni di casa hanno fatto solo un punto nelle ultime due giornate e così hanno perso terreno rispetto alla zona playoff, mentre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Watford-Wrexham (martedì 17 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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