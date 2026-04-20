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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Freschezza agrumata e legni: come evolve la fragranza nel tempo. Analizzare l’evoluzione olfattiva di L’Eau D’Issey pour Homme significa immergersi in un percorso strutturato che gioca su contrasti armonici tra freschezza e calore. La composizione si apre con una nota di testa vibrante, dove il carattere degli agrumi gioca un ruolo centrale. In particolare, l’impatto iniziale è definito dalla combinazione del limone e dello yuzu, note che conferiscono alla fragranza una luminosità immediata e una sensazione di pulizia rigenerante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Onebioshop Ita Issey Miyake L’eau D’issey: Analisi onesta

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