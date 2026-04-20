Issey Miyake L’Eau D’Issey | Set Uomo Fragranza e Deodorante

Un nuovo set uomo di Issey Miyake L’Eau D’Issey è disponibile, includendo sia la fragranza che il deodorante. La promozione è accompagnata da una nota di trasparenza che informa i lettori sulla presenza di link di affiliazione, specificando che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. La comunicazione si rivolge a chi desidera acquistare prodotti di questa linea, senza inserire opinioni o commenti personali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’equilibrio tra freschezza e profondità: il cuore di L’Eau D’Issey. Analizzare la composizione olfattiva di questo set significa esplorare un gioco di contrasti studiato per l’uomo che ricerca una firma sensoriale distintiva ma contenuta. La struttura della fragranza Eau de Toilette da 75 ml si sviluppa attorno a un nucleo dove le note agrumate incontrano elementi speziati e legnosi, creando un profilo che evita l’eccessiva pesantezza tipica di alcune fragranze maschili più marcate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Issey Miyake L’Eau D’Issey: Set Uomo, Fragranza e Deodorante Top 30 Best-Selling Men’s Fragrances (2026) Notizie correlate Leggi anche: Nuit D’Issey EDP: Analisi profumo Issey Miyake su OneBioShop Leggi anche: Issey Miyake Maglione ‘Behind The Scenes’: Valore e Stile Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Che profumo ha la luce dell’alba?. L’Eau d’Issey: 30 anni per una fragranza iconicaLa fragranza è stata creata in collaborazione con il naso Jacques Cavallier, che ha seguito l’idea di Issey Miyake di ricreare l’odore di una goccia di pioggia sulla pelle di una donna. Fu così che ... iodonna.it I 30 anni de L'Eau d'Issey, il profumo che cattura l'essenza dell'acquaLo stile puro ed essenziale di Issey Miyake non si esprime solo nei suoi abiti simili a origami, frutto di un incessante lavoro di ricerca e sperimentazione, ma anche nella creazione di fragranze ... elle.com