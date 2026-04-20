Omicidio Vasto il cordoglio del presidente Marsilio | Ci stringiamo con rispetto e partecipazione a quanti sono coinvolti

Il presidente della regione ha espresso il suo cordoglio per il tragico omicidio avvenuto nella città di Vasto, dichiarando di essere vicino alle persone coinvolte. In una nota ufficiale, ha sottolineato il dolore e il rispetto della giunta regionale di fronte a quanto accaduto, affermando di condividere la sofferenza dell’intera comunità abruzzese. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo alle circostanze dell'evento.

“A nome personale e dell'intera giunta regionale, esprimo profondo dolore e sincero sconcerto per la tragica vicenda che ha colpito l'intera comunità abruzzese. In un momento così drammatico per quanto accaduto a Vasto, ci stringiamo con rispetto e partecipazione attorno a quanti sono coinvolti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Omicidio di Vasto, il cordoglio del direttore generale della Asl dopo la tragediaDopo la tragedia che ha sconvolto Vasto nel fine settimana, arriva il messaggio di cordoglio del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti... Stipendi 2026 più bassi rispetto all'era pre-Covid: ecco quanti soldi in meno ci sono in busta pagaLa corsa dei prezzi rallenta ma il potere d'acquisto delle famiglie italiane soffre ancora. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morte di Andrea, si cerca l’arma. Indagini concentrate nel palazzo. Il cordoglio degli amici; Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. Ucciso a coltellate; Vasto sotto shock per la morte di Andrea Sciorilli; Vasto, 21enne trovato morto nel garage di casa: si indaga per omicidio. Omicidio a Vasto, svolta per la morte del 21enne Andrea Sciorilli: il padre confessa dopo il fermoA Vasto, Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio: le indagini per omicidio si sono concentrate sul contesto familiare e sul fermo del padre. notizie.it Omicidio di Vasto, Andrea Sciorilli ucciso a colpi di accetta: fermato il padreLe tracce di sangue, dal garage portavano in casa. Così i carabinieri hanno stretto il cerchio sui familiari di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato morto nel primo pomeriggio di domenica lungo lo sciv ... veratv.it Corriere della Sera. . Antonio Sciorilli è stato fermato per l'omicidio del figlio Andrea, il 21enne trovato morto domenica nel garage del condominio dove viveva a Vasto. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scat - facebook.com facebook Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: "L'ho ucciso io". Il movente dietro la lite x.com