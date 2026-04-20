Omicidio nella notte | esclusa la rapina Aperte tutte le altre ipotesi

Una notte di violenza si è consumata a Padova, dove un uomo di 48 anni è stato colpito a morte con diverse ferite da taglio. La polizia ha escluso che si tratti di una rapina, ma al momento non sono ancora chiare le circostanze dell’aggressione, né quante persone siano coinvolte. L’indagine resta aperta e si cerca di ricostruire l’accaduto, senza ancora conoscere l’orario preciso dell’episodio.

Notte di sangue a Padova. A terra è rimasto un uomo ucciso a coltellate. Non è dato sapere al momento l'ora esatta dell'accoltellamento e quante persone si siano accanite contro un quarantottenne che dopo una breve agonia è deceduto. Omicidio nella nottata tra il 19 e il 20 aprile. Poco prima.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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